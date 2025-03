Il Vallo di Diano piange per la morte di Massimo Nonato, aveva solo 21 anni

Aveva soltanto 21 anni Massimo Nonato, il giovane di Sant’Arsenio deceduto questa notte a San Pietro al Tanagro mentre stava tornando a casa con la sua auto sulla quale viaggiava da solo.

Mancavano pochissimi chilometri. Purtroppo l’impatto con un muretto è stato fatale. Figlio unico, sempre sorridente, si è diplomato al “Cicerone” di Sala Consilina. La salma per ora è sotto sequestro nell’ospedale di Polla per tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il giovane originario di Sant’Arsenio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypslion, finendo contro un muretto. È morto sul colpo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.

“L’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, per il tramite del Sindaco Donato Pica, esprime il suo più profondo cordoglio per la prematura e tragica morte del giovane Massimo. Un grande dolore che ci colpisce profondamente. Purtroppo, questa è l’ennesima giovane vita che la nostra comunità perde in seguito a un incidente stradale. In questo momento di dolore, siamo vicini alla famiglia di Massimo e a tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto”, così il sindaco di Sant’Arsenio e l’Amministrazione Comunale.