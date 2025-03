Appuntamento a stasera con Italia2kidz: in studio la “mini-giornalista” Mikaela

Si rinnova anche oggi l’appuntamento fisso dei lunedì sera della nostra Tv. Si tratta di Italia2kidz, il telegiornale pensato per tenere i più giovani aggiornati sulle principali buone notizie del momento. Un tg dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e da loro condotto. In studio questa sera la “mini-giornalista” di Padula Mikaela annuncerà notizie riguardanti due importanti iniziative a sostegno dell’ambiente.

Parleremo innanzitutto di “Cambiamo Aria!”, un concorso di idee lanciato dalla Regione Campania per sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’ambiente in cui viviamo e dell’aria che respiriamo. Andremo avanti poi con una tre giorni di formazione sul tema della sostenibilità ambientale. Rimanendo in tema di formazione, questa volta dedicata alla sicurezza stradale, daremo notizia del convegno “Sii Saggio, Guida Sicuro”, in programma all’Istituto Cicerone di Sala Consilina.

Un ultimo aggiornamento sarà poi dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, da poco trascorsa. Insieme scopriremo una magnifica e giocosa iniziativa che ha visto protagoniste le studentesse della Campania riunite a Piazza Plebiscito a Napoli. Mikaela, e tutta Italia2News, vi aspettano stasera alle 19:35, sia in tv che in diretta streaming sul nostro sito, www.italia2news.it. Per chi, per vario motivo, dovesse perdersi il tg dei più piccoli può ancora guardare la replica sul nostro canale martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Inoltre, i nostri tecnici caricheranno la registrazione della puntata di stasera su Youtube.