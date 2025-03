Paura nella notte a Castel San Giorgio: bomba esplode davanti al comune

Paura nella notte a Castel San Giorgio dove un potente ordigno artigianale è stato fatto esplodere all’esterno del municipio, fortunatamente senza aver fatto registrare feriti. L’episodio è avvenuto poco dopo le due. La deflagrazione ha danneggiato notevolmente la facciata dell’edificio, distruggendo il portone d’ingresso così come diverse finestre. Sono finiti in frantumi anche i vetri di diverse abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere un principio di incendio che si era scatenato dopo l’esplosione.

A lanciare la bomba rudimentale sarebbe stato un uomo incappucciato, poi fuggito a bordo di un motorino. Sul caso stanno indagando i carabinieri, giunti sul posto insieme al nucleo degli artificieri per effettuare tutti i rilievi necessari. Gli inquirenti stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere ulteriori informazioni oltre a quelle fornite dai residenti della zona.

Dopo l’esplosione, sul posto è giunto anche il sindaco Paola Lanzara che non è estranea ad episodi del genere. Già due anni fa, nel 2023, una bomba ad alto potenziale era esplosa nei pressi della casa del sindaco e di quella del consigliere comunale Giuseppe Alfano.