Scoperti con oltre un chilo di droga nel potentino. Arrestati: uno di loro è minorenne

Nel corso dello scorso fine settimana, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito, a San Fele, un’ordinanza che dispone la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di un minore del posto. Il giovane è accusato, in concorso con un altro individuo maggiorenne, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’accoglimento dell’appello presentato dalla Procura dei Minori contro l’ordinanza del G.I.P. che aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla stessa Procura, durante l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza di reato del minore, effettuato circa un mese fa dai Carabinieri.

In quella circostanza, il personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Potenza aveva fermato, sulla SS658, un veicolo con a bordo il conducente appena maggiorenne e il minore, che è stato sorpreso con una busta nascosta sotto le gambe contenente 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo, oltre a 12,5 grammi di marijuana. Entrambi sono stati arrestati.

A seguito dell’udienza di convalida da parte dei rispettivi uffici del G.I.P., è stata disposta per il conducente la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il minore è stata disposta la scarcerazione senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.

Il ricorso presentato dalla Procura dei Minori, basato su ragioni di fatto e di diritto, è stato accolto, portando all’emissione dell’ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare della permanenza in casa per il minore..