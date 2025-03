Un’indomita Valdiano travolge Battipaglia nel derby salernitano: ed è quinto posto 

Il bello della pallavolo è che, a differenza del calcio per esempio, non esistono pareggi: o si vince o si perde. Il bello della pallavolo è che, quando finisce una partita, anche nella maniera più scoppiettante, poi si va a cena insieme agli avversari. Il bello della pallavolo è che un set può durare quasi quanto una partita intera e dare vita a uno spettacolo inebriante.

Questo e molto di più è avvenuto ieri nell’accesissimo derby salernitano tra Pallavolo Battipaglia e Valdiano Volley, conclusosi 0-3 per gli ospiti.

I parziali la dicono lunga sul clima che si è respirato nella palestra Skiba presso lo Stadio Pastena di Battipaglia: 20-25; 38-40; 18-25 sono i final results di una competizione sensazionale. Nel primo set i padroni di casa sono partiti bene andando in vantaggio galvanizzati da un pubblico in visibilio, ma i gialloverdi di coach Sorrentino non hanno perso la concentrazione, non si sono mai demoralizzati e, come leoni col sangue agli occhi, hanno lottato a velocità incredibili.



Il secondo set è stata pallavolo pura. Sudore, passione, cervello, grinta, una squadra piena di giocatori forti inseriti in un sistema che ha dimostrato di funzionare in maniera ineccepibile. Pochi errori, tanta concentrazione, un solo obiettivo: vincere.



Ché un set 38-40 con una palestra piena di tifosi avversari lo vinci solo con la testa e con un gruppo eccezionalmente coeso: argentini, polacchi, italiani, tutti sotto un unico vessillo, quello della Valdiano Volley.

Arrivati al terzo set, dopo aver alzato i ritmi, evidentemente senza poterselo permettere, gli avversari senza sangue al cervello si arrendono a 18 e raccolgono brandelli di speranza.