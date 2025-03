La valdianese Annalia Cutolo nominata consigliera nazionale EISI-Baskin Campania

Il Delegato Regionale Vittorio Scotto di Carlo, insieme alla Sezione Territoriale Campania, esprimono le loro più sentite congratulazioni a Sira Miola, recentemente nominata Presidente dell’EISI per il prossimo quinquennio, e alla valdianese Annalia Cutolo, che assumerà il ruolo di Consigliera Nazionale EISI.

Questi nuovi incarichi rappresentano un importante passo avanti per la crescita e la promozione del Baskin e degli Sport Inclusivi, discipline che sempre più stanno conquistando spazio e attenzione in tutto il paese. Il Delegato Vittorio Scotto di Carlo ha sottolineato l’importanza di questi riconoscimenti, augurando a entrambe un grande in bocca al lupo per i prossimi anni di lavoro.