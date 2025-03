Polla piange la regina dei sapori: si è spenta la storica cuoca Angelina Celentano

Polla piange la storica cuoca Angelina Celentano, venuta a mancare all’età di 74 anni. La cuoca, anima e sapore dell’hotel Belvedere, è stata una grande protagonista della vita culinaria pollese e non solo. “Zia” Angelina, infatti, ha portato avanti con sapienza e cultura culinaria, i sapori di Polla e del sud Italia alle migliaia e migliaia di clienti dell’albergo che per decenni hanno potuto assaporarne i suoi sapori. Molti anche i vip e c’è stato addirittura un tecnico di calcio che è tornato appositamente al ristorante per riprovare i piatti cucinati da zia Angelina. Ogni volta che bisognava cucinare i piatti tipici, anche per trasmissioni televisive importanti, la prima a essere chiamata ai fornelli era Angela Celentano.

La camera ardente è nella sala del Commiato Infinito, via Prato della Corte, n.7 Polla. I funerali si terranno giovedì al convento di Sant’Antonio alle 10.