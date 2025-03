Il Consultorio familiare all’ex ospedale di Sant’Arsenio: servizi gratuiti per le donne e le famiglie del territorio 

Il Consultorio Familiare, situato nell’ex ospedale di Sant’Arsenio, è una risorsa fondamentale per la comunità del Vallo di Diano e Tanagro, che offre una vasta gamma di servizi gratuiti per le donne e le famiglie locali. Coordinato da Elena Fiordispina, Coordinatrice del Materno Infantile del Distretto 72 Sala Consilina e Responsabile della Sotto Commissione della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano – Tanagro, il consultorio si è evoluto nel tempo, diventando un fiore all’occhiello dell’assistenza sanitaria e della prevenzione.

Fondati nel 1975, i consultori familiari sono stati un’innovazione per l’epoca e, col passare degli anni, hanno visto un continuo miglioramento nei servizi offerti, rispondendo alle esigenze di una popolazione sempre più consapevole dell’importanza della prevenzione e dell’assistenza continua. La varietà di servizi resi disponibili, da quelli ginecologici agli screening oncologici, passando per la gestione della gravidanza e le vaccinazioni, rende il consultorio una struttura di riferimento per il territorio.

Uno dei servizi più importanti offerti è sicuramente l’ambulatorio di ginecologia, che si occupa di prevenzione e monitoraggio delle patologie più comuni e rilevanti per la salute delle donne. Il consultorio, infatti, segue le donne fin dalla giovanissima età, garantendo un supporto completo per la salute sessuale e riproduttiva, fino alla gravidanza e oltre.

Uno degli aspetti più apprezzati del consultorio è il supporto che offre alle donne in gravidanza. Grazie alla presenza di un team di professionisti, tra cui la dottoressa Coppola e due ostetriche, le future mamme possono seguire un percorso di accompagnamento al parto, che include corsi pre-parto e consulenze a partire dal quarto mese di gravidanza. Questo programma consente alle donne di affrontare il parto con maggiore consapevolezza e serenità.

Elena Fiordispina sottolinea che l’accompagnamento non si ferma al parto, ma prosegue anche nel post-parto. “Il nostro obiettivo è supportare le donne non solo durante la gravidanza, ma anche dopo la nascita del bambino”, spiega. “Offriamo consulenze sull’allattamento, sul baby massage e sul controllo del bambino nei primi giorni di vita, per garantire il benessere sia della madre che del neonato”.

Un altro servizio di grande valore è il counseling, offerto da personale formato e specializzato. Elena Fiordispina chiarisce che non si tratta di un servizio di psicologia, ma di un accompagnamento volto a favorire la consapevolezza delle problematiche personali, dai giovani, agli adulti fino alle persone più anziane. “Lo scopo del counseling è aiutare le persone a comprendere e affrontare i loro problemi, migliorando la loro qualità della vita”, spiega Fiordispina. Il supporto è disponibile anche durante e dopo la gravidanza, per gestire eventuali difficoltà emotive legate alla maternità.

Tra i servizi offerti dal consultorio, uno dei più importanti è il Centro Vaccinale, che si occupa delle vaccinazioni pediatriche e adolescenziali. Un programma fondamentale per la prevenzione delle malattie, che comprende anche la vaccinazione contro il Papilloma Virus, un’iniziativa che ha ottenuto ottimi risultati sul territorio, sotto il coordinamento di Rosa D’Alvano, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, individuata anche dalla Consulta delle Amministratrice per coadiuvare le attività della consulta stessa. Le bambine nate dal 1997 in poi, e i ragazzi dal 2006, sono per la gran parte vaccinati, anche se non si tratta di un vaccino obbligatorio. Questo programma ha permesso di proteggere una vasta parte della popolazione giovanile, garantendo un’efficace prevenzione. A tal proposito Elena Fiordispina invita fortemente a sottoporsi alle vaccinazioni, ma anche ai controlli di prevenzione . “A tal proposito, rimarca la Responsabile, la prevenzione è fondamentale. Il vaccino copre, ma la prevenzione è ancora più importante. Ad esempio, il pap test deve essere effettuato almeno ogni tre anni ed è offerto gratuitamente nella fascia d’età dai 25 ai 64 anni ed è tutto gratuito”.

Insomma una serie di servizi importanti: dalla gravidanza, alla prevenzione , al post parto fino alle vaccinazioni offerte nel Vallo di Diano, dal servizio sanitario nazionale, gratuitamente con professionalità e grande cortesia. Perché la salute è un diritto di tutte e di tutti.