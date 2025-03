Cani maltrattati a Battipaglia: intervengono ASL e Polizia Municipale

In virtù di un intervento programmato, congiunto tra polizia municipale di Battipaglia e Asl, questa mattina sono stati sottratti al senzatetto due cani oggetto di maltrattamenti.



Dopo le necessarie cure presso l’ambulatorio veterinario comunale, i cani sono stati registrati con microchip e sono attualmente affidati all’associazione “Batti la ciotola” in attesa di adozione.



Dopo una prima denuncia per immigrazione clandestina, la polizia municipale ha provveduto nuovamente a deferire la persona interessata per permanenza illegale nel territorio dello Stato, in quanto inosservante all’Ordine del Questore emesso in data 05.03/2018.

In tutte queste operazioni era presente il consigliere di maggioranza Elio Vicinanza.

A lanciare l’allarme, tra gli altri, era stato anche Alfredo Riccio, battipagliese in passato assistente parlamentare ed oggi lobbista accreditato alla Camera contro macelli, allevamenti e trasporto di animali vivi. L’uomo è stato fermato e gli sono stati sottratti i cani. “Dopo innumerevoli segnalazioni e un’azione determinata, grazie all’intervento della sindaca Cecilia Francese, delle forze dell’ordine intervenute e della Asl competente, gli animali sono stati salvati da un destino di sofferenza. Ora seguiremo attentamente gli sviluppi per assicurarci che abbiano un futuro migliore”, fanno sapere dalla Lega del Cane di Salerno.