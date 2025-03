Testimonianza choc al processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti

E’ una storia raccapricciante, quella emersa ieri nel racconto dell’avvocato Stefania De Martino davanti ai giudici della Corte d’Assise del tribunale di Salerno nel corso del processo per l’omicidio di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese uccisa a Pontecagnano nel marzo 2022 all’esito di una scia di sevizie. “Non aveva un letto, era costretta a dormire e a mangiare per terra e, ogni volta in cui in casa veniva qualcuno, i Vacchiano la rinchiudevano in uno sgabuzzino. Tutti erano violenti con lei, soprattutto Barbara che le spegneva le sigarette sulla pelle e le urinava addosso. Marzia era persino costretta a bere la pipì” ha raccontato De Martino.

L’avvocato, addetta allo sportello anti-violenza Progetto Svolte di Pontecagnano Faiano, è stata anche la prima a denunciare, nel febbraio 2021, le violenze alle quali era sottoposta Marzia nella casa popolare al civico 24 di via Verdi. Delle violenze, ai danni della ragazza, l’avvocato- come riporta “Il Mattino”- era stata avvisata da una sua cliente che conosceva molto bene la famiglia Vacchiano perché entrambi i figli la frequentavano.

“Avevo capito che Marzia era in pericolo di vita e l’ho detto ai carabinieri ma, loro, erano diffidenti. La mia cliente- ha dichiarato De Martino- mi chiamava ogni giorno, mi diceva che la situazione stava degenerando, che Marzia aveva provato a scappare ma che non poteva farcela perché i Vacchiano la massacravano di botte e, lei, fisicamente era distrutta. Io ho contattato più volte i carabinieri e ho anche allertato i servizi sociali”.

Purtroppo la denuncia dell’avvocato Stefania De Martino è caduta nel vuoto così come quella di Giuseppe Liguori, l’altro teste ascoltato ieri in aula dai giudici, che ha riferito di aver saputo delle torture a cui veniva sottoposta Marzia da una coppia a cui portava i pacchi alimentari. L’uomo avrebbe consegnato ai carabinieri anche delle fotografie che testimoniavano le sevizie subite da Marzia.