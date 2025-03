Banca Monte Pruno: il direttore generale Cono Federico al corso di diritto di marketing all’Unisa

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, è stato ospite del corso di Diritto del Marketing tenuto dal Prof. Domenico Apicella presso l’Università degli Studi di Salerno, nel campus di Fisciano. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, con un focus particolare sulle dinamiche del marketing bancario, un settore in continua evoluzione e sempre più orientato all’innovazione e alla sostenibilità.

L’intervento di Cono Federico ha offerto agli studenti una visione concreta e pratica del mondo bancario, condividendo l’esperienza della BCC Monte Pruno, che si è affermata come un punto di riferimento solido per la comunità locale. Il Direttore Generale ha sottolineato l’importanza di una continua collaborazione tra la banca e l’Università degli Studi di Salerno, una partnership che si basa su valori condivisi come orientamento, formazione e valorizzazione del capitale umano.

Nel corso della lezione, la Banca Monte Pruno è stata presentata come un caso studio utile per facilitare la comprensione del settore bancario, con particolare attenzione alle sfide quotidiane e all’approccio innovativo adottato dall’istituto. Federico ha affermato: “La nostra banca crede fermamente nell’importanza dell’educazione finanziaria e nella possibilità di trasmettere agli studenti non solo competenze teoriche, ma anche una visione pratica del settore bancario. Siamo una banca del territorio, il nostro impegno si concretizza nel sostenere lo sviluppo delle comunità locali e nel costruire relazioni di fiducia durature con i nostri soci e clienti.”

Il Direttore Generale ha inoltre enfatizzato il ruolo cruciale di questa collaborazione per orientare i giovani verso le opportunità che il mondo del lavoro offre. Allo stesso tempo, la Banca Monte Pruno ha la possibilità di osservare e entrare in contatto con una riserva di talenti e intelligenze provenienti direttamente dal mondo accademico. “La crescita delle nostre aziende passa attraverso la crescita dei giovani. La Banca Monte Pruno è sempre stata un punto di riferimento per le nuove generazioni,” ha concluso Federico, esprimendo gratitudine al Prof. Apicella per aver reso possibile questo momento di confronto.

Un altro aspetto messo in evidenza durante l’incontro è stato l’impegno della Banca Monte Pruno sui temi ESG (ambientali, sociali e di governance), un valore che guida tutte le sue scelte strategiche. Federico ha sottolineato l’importanza di un futuro bancario sempre più orientato alla sostenibilità, non solo sotto l’aspetto ambientale, ma anche in termini di responsabilità sociale e governance.

Il dibattito tra il Direttore Generale e gli studenti ha fornito ulteriori spunti di riflessione sulle sfide che la Banca affronta in un contesto sempre più digitalizzato e tecnologico. Alla fine dell’incontro, il Prof. Apicella ha ringraziato la Banca Monte Pruno per il suo continuo supporto, condividendo il pensiero di Federico sull’importanza di questi momenti di condivisione. Ha infine invitato i giovani a valorizzare queste opportunità offerte dall’Università, per crescere e prepararsi al meglio per il futuro. L’incontro si è concluso con un arricchente scambio di idee che ha sottolineato la stretta connessione tra l’accademia e il mondo delle imprese, un legame essenziale per formare i professionisti del domani.