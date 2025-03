Giornata mondiale del fiocchetto Lilla: disturbi alimentari in aumento

Oggi 15 marzo si celebra la giornata mondiale del fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. I disturbi della nutrizione sono sempre più diffusi e sono in aumento soprattutto tra i più giovani presentandosi talvolta anche in forme spesso molto gravi. In tutta l’Italia sono moltissime le iniziative organizzate per promuovere la cultura e l’attenzione verso tale tematica così delicata , soprattutto riconoscere i campanelli d’allarme che potrebbero sfociare in disturbi come la bulimia e l’anoressia. In Italia sono circa 3,5 milioni di persone affette da disturbo del comportamento alimentare e chi soffre di tale disturbo sono sia donne che uomini.

Il disturbo alimentare influisce profondamente sul benessere dell’individuo sia da un punto di vista psicologico, sociale ed emotivo. Il focus principale delle campagne di sensibilizzazione e appunto quello di informare i cittadini sugli effetti devastanti di tale disturbo evidenziando l’importanza di un supporto professionale e le cure adeguate per chi soffre di tale problematica. Fondamentale è il supporto anche all’intera rete familiare che spesso si trova a non saper gestire tale disturbo.