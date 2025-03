Laviano, dopo le dimissioni del sindaco, il Prefetto di Salerno nomina il Viceprefetto Roberto Amantea come commissario

È Roberto Amantea, viceprefetto e dirigente della Prefettura di Salerno, il commissario che guiderà l’Ente di Palazzo di Città a Laviano fino alle elezioni amministrative.



La nomina di Amantea è arrivata, su disposizione del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che a seguito delle dimissioni del sindaco Oscar Imbriaco, ha sciolto il consiglio comunale e ha nominato il commissario che guiderà provvisoriamente l’Ente fino ad elezioni.



La decisione di lasciare la guida dell’ente da parte dell’ormai ex primo cittadino di Laviano, presentate il 20 febbraio, sono arrivate in seguito al coinvolgimento di Imbriaco nell’inchiesta sul villaggio antistress con altre tredici persone, per concorso in truffa aggravata, per aver simulato l’esecuzione di lavori finalizzati alla riqualificazione energetica ed antisismica dei fabbricati post terremoto del 1980 nel comune di Laviano attraverso l’erogazione di benefici economici fiscali Super bonus 110% e Sisma bonus.