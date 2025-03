“Musica in Corsia” l’iniziativa del Crob di Rionero in collaborazione con il Conservatorio “C. G. da Venosa” per alleviare le cure dei pazienti oncologici

Al via “Musica in corsia”, l’iniziativa dell’Irccs Centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture in collaborazione con il Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza.



Il progetto di musicoterapia, frutto di una convenzione stipulata lo scorso dicembre tra il Crob e il Conservatorio, ha come obiettivo quello di umanizzare l’ambiente ospedaliero, stimolando emozioni positive e creando un’atmosfera rilassata e serena, attraverso una serie di concerti che dal prossimo 18 marzo, fino al 7 maggio, tutti i martedì, con proposte musicali sempre diverse accompagneranno il percorso di guarigione dei pazienti oncologici del Centro, tentando di alleviare il peso delle cure mediche.



“La musicoterapia, è una disciplina che usa la musica per promuovere il benessere, può aiutare i pazienti ricoverati a ridurre lo stress e favorire la comunicazione, può influenzare le emozioni e i pensieri” ha dichiarato il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino che ha poi ringraziato il Conservatorio ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ di Potenza e a tutti i maestri e gli allievi che si esibiranno gratuitamente nell’ospedale.



L’evento “sarà anche un punto di forza sotto l’aspetto formativo”, tiene a sottolineare il professore Felice Cavaliere, direttore del Conservatorio “i nostri studenti imparano grazie a queste iniziative ad empatizzare con realtà diverse e complesse, così come i nostri docenti offrono la loro professionalità per un fine nobile ed arricchente”.