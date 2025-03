A Sant’Arsenio una veglia di preghiera in ricordo di Massimo Nonato

Una veglia di preghiera, di raccoglimento, è l’intenso momento vissuto dalla comunità di Sant’Arsenio in ricordo di Massimo Nonato, il 21 deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a San Pietro al Tanagro. La comunità di Sant’Arsenio si è riunita nella chiesa di Santa Maria Maggiore, guidata in un momento di preghiera da don Martino Romano, che già in occasione della fiaccolata organizzata per Massimo aveva esortato i suoi amici e le sue amiche ad onorare il ricordo del loro amico tragicamente scomparso.



Tutti i presenti sono stati invitati ad accendere una luce e a deporla sull’altare dove era adagiato un telo celeste, angelico, come il volto ed il sorriso di Massimo. “La luce che per Massimo quella notte si è spenta…. Questo buio sia vinto dalla luce della nostra vita”, ha detto don Martino.

E così dopo il momento di preghiera sono stati adagiate tante piccole luci, unite e vicine per vincere il buio sceso sulla comunità con la morte di Massimo.



Le esequie del giovane si terranno, domani, sempre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore alle 15:00.

Intanto il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino.