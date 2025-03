Appuntamento a Eboli per ricordare Carlo Levi nel 50esimo della sua morte: studi e mostre fotografiche

La Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi, nell’anno leviano, dedicato alle celebrazioni di una delle figure intellettuali più brillanti della cultura e del meridionalismo, terrà a Eboli, sabato 22 marzo, alle ore 10:30, un convegno di studi presso la Sala Mangrella del Complesso Monumentale San Francesco. Un appuntamento internazionale dal titolo “Per ricordare Carlo Levi a 50 anni dalla morte” promosso nell’ambito della XVI Giornata della Questione Meridionale.



L’evento vedrà la partecipazione di esperti e studiosi, che condivideranno riflessioni e analisi

sull’opera di Levi. L’iniziativa, infatti, punta ad approfondire la vita, il pensiero, l’opera di Carlo Levi, proprio nell’anno in cui si celebra il 50° anniversario della sua scomparsa.

Al convegno, presieduto da Rosaria Gaeta, Presidente della Fondazione Luigi Gaeta –

Centro Studi Carlo Levi, e dal sindaco di Eboli, Mario Conte, parteciperanno il già ministro Carmelo Conte, la Presidente della Fondazione Carlo Levi di Roma, Daniela Fonti, le Documentariste Lia Polizzotti e Irene Pantaleo, il Coordinatore della Filef (Federazione italiana lavoratori emigranti e famiglie) campana e dell’Ufficio coordinamento nazionale della Filef, Massimo Angrisano.







Nel pomeriggio, alle ore 17:30, presso l’Atelier del maestro Vincenzo Paudice, in via Umberto I al numero 21, la Fondazione inaugurerà la mostra fotografica “L’ultimo viaggio di Carlo Levi” che offrirà una prospettiva unica sulla vita e il lavoro di Carlo Levi. La mostra presenterà una selezione di fotografie storiche e inedite, che consentiranno ai visitatori di immergersi nel contesto storico e culturale in cui Levi ha operato. La mostra, attraverso una serie di fotografie di Augusto Viggiano, ripercorre le celebrazioni che hanno accompagnato le spoglie di Carlo Levi nel percorso da Roma ad Aliano. La mostra sarà aperta fino al 12 aprile prossimo, nei giorni dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 19.

“Questo evento rappresenta un’opportunità per approfondire la conoscenza di un intellettuale che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro patrimonio culturale che, ancora oggi, con i suoi insegnamenti e i suoi scritti, rappresenta un punto di riferimento”- sottolinea Rosaria Gaeta, Presidente della Fondazione Luigi Gaeta Centro Studi Carlo Levi.