Ponte Massavetere a Caggiano: lavori in corso per la riapertura prevista il 28 marzo

Si avvicina l’apertura del ponte Massavetere, con i lavori che stanno proseguendo a ritmo serrato. Questa mattina sono stati avviati i lavori di posa del tappetino, un passo preliminare per l’asfaltatura definitiva. Entro la fine della settimana, sono previsti ulteriori interventi per riposizionare i guardrail, in modo da rispettare la data di apertura stabilita: ossia il prossimo 28 marzo. Concludendo questa fase cruciale, il ponte Massavetere sarà finalmente pronto per essere riaperto al traffico, portando sollievo alla viabilità locale e alle comunità locali.