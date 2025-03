Sequestrate di bombole di gas refrigerante di contrabbando a Scafati: 5 persone denunciate

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Salerno, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania – Ufficio Antifrode e all’Ufficio delle Dogane di Salerno, ha sequestrato oltre mille bombole contenenti circa 14.000 litri di gas refrigerante di contrabbando. L’operazione è stata avviata su input degli Uffici Centrali dei due Enti.

A seguito di una segnalazione, le autorità hanno individuato, nel comune di Scafati, un’area adibita a parcheggio dove tre soggetti, raggiunti successivamente anche dall’organizzatore della spedizione, stavano scaricando bombole da un tir per poi trasferirle su un furgoncino, con l’intento di spostarle in un altro luogo.

Le Fiamme Gialle e i funzionari dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale Campania e dell’Ufficio delle Dogane di Salerno hanno seguito il mezzo carico di bombole fino a un deposito, situato a Pompei , dove sono stati trovati numerosi altri contenitori destinati a diversi usi. Inoltre, nelle vicinanze del deposito è stata identificata un’area di circa 1.000 metri quadri in cui venivano stoccate bombole vuote, successivamente classificate come rifiuti speciali dall’unità NBCR dei Vigili del Fuoco di Pozzuoli.

Le bombole erano destinate ad essere immessa illecitamente nel mercato attraverso un sistema cartolare che, tramite una falsa “chiusura della spedizione”, faceva sembrare che il carico fosse arrivato alla dogana iniziale, nonostante fosse in realtà già stato spostato in un altro punto del territorio nazionale.

I mezzi utilizzati per il trasporto, insieme alle bombole di contrabbando, al materiale esplodente trovato e all’area utilizzata come discarica, sono stati sequestrati. I cinque soggetti coinvolti, colti in flagranza di reato, sono stati denunciati a piede libero alle Procure di Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Tuttavia, nessun giudizio di colpevolezza può essere espresso fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.