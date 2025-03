Furti a Salerno: 13 colpi in dieci giorni, nel mirino anche un centro per l’autismo

Sono 13 i furti commessi a Salerno in meno di dieci giorni. L’escalation dei colpi “predoni” continua, nonostante l’arresto avvenuto sabato mattina, grazie all’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura. Nella notte tra domenica e lunedì, sono stati registrati altri due blitz, su cui sono scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Salerno, sotto la direzione del maggiore Antonio Corvino e del capitano Gianluca Girardo.

I malviventi, ancora una volta, hanno agito nella zona orientale della città, hanno svaligiato una lavanderia, portando via pochi contanti e alcuni profumi. Ma, soprattutto, hanno colpito un centro per l’autismo, un atto che suscita indignazione non solo per le modalità, ma anche per il fatto di aver “ferito” una struttura che, quotidianamente, offre supporto e assistenza a bambini e ragazzi in difficoltà.