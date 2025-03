Giornata di Prevenzione Oncologica a Marina di Camerota: screening gratuiti e consulenze specialistiche

La salute è un diritto fondamentale e, come tale, merita di essere protetta attraverso la prevenzione. Per questo motivo, l’Asl Salerno in collaborazione con il Comune di Camerota organizza una giornata di screening e informazione il prossimo 30 marzo, presso il Palazzetto dello Sport di Marina di Camerota.

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione oncologica, una tematica che riveste un’importanza vitale nella lotta contro il cancro. Durante la giornata, la ASL Salerno metterà a disposizione della cittadinanza un camper sanitario equipaggiato con tutte le attrezzature necessarie per effettuare controlli gratuiti e offrire consulenze specialistiche da parte di esperti del settore.

Un’iniziativa che punta non solo a garantire un servizio di prevenzione gratuito, ma anche a creare un momento di confronto e di approfondimento su temi che riguardano la salute di tutti. Non mancheranno informazioni su stili di vita sani, sulla corretta alimentazione e sugli esami da fare periodicamente per monitorare il proprio stato di salute.

Un gesto semplice come un controllo precoce può fare la differenza nella diagnosi e nell’efficacia delle cure. La prevenzione oncologica è una risorsa che può salvare vite. Questo incontro rappresenta una preziosa opportunità per tutti i cittadini di Marina di Camerota e delle zone limitrofe per accedere gratuitamente a visite mediche e approfondimenti fondamentali per la salute.