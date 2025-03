Istituto in Prefettura a Potenza il tavolo tecnico per la bonifica del SIN di Tito

Questa mattina, la Sala Italia del Palazzo di Governo di Potenza ha ospitato la cerimonia di sottoscrizione del “Protocollo di intesa per l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per il coordinamento delle procedure di bonifica del SIN – Tito”. Il protocollo segna una pietra miliare in un processo di collaborazione istituzionale finalizzato alla tutela ambientale e alla riqualificazione dei territori danneggiati da attività industriali inquinanti.

Il Tavolo Tecnico Permanente, concepito come un nuovo modello di governance, ha come obiettivo principale l’accelerazione delle operazioni di bonifica delle aree contaminate del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Tito, con particolare riferimento alle zone ex Daramic/Step One S.r.l. e ex Liquichimica, che sono tra le più compromesse. Alla firma del protocollo erano presenti numerosi esponenti istituzionali, tra cui il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Direttore Generale della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Luca Proietti, l’Assessore all’Ambiente ed alla Transizione Energetica della Regione Basilicata Laura Mongiello, e i rappresentanti di altre istituzioni locali e nazionali.

“L’istituzione del Tavolo, come spiegato da Luca Proietti, rappresenta un passo decisivo per migliorare l’efficienza delle bonifiche e per garantire che i tempi di intervento siano ridotti al minimo. Abbiamo stanziato fondi per rigenerare quei suoli compromessi da attività industriali, restituendo alle comunità aree sicure, vivibili e rispettose dell’ambiente e della salute”, ha affermato Proietti.

Anche l’Assessore Laura Mongiello ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando l’importanza del Tavolo Tecnico come strumento per garantire un monitoraggio costante delle risorse destinate alle bonifiche e per accelerare le procedure di intervento. “Oggi segniamo una tappa importante per la nostra regione, frutto di un lavoro sinergico che avrà ricadute positive per tutta la comunità”, ha dichiarato la Mongiello.

Il Tavolo, operativo presso la Prefettura di Potenza, si occuperà di monitorare costantemente le procedure di bonifica, promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, garantire un flusso trasparente di informazioni alla popolazione e individuare azioni correttive per velocizzare le operazioni. Le riunioni del Tavolo si terranno con cadenza trimestrale, e il coordinamento sarà affidato a un dirigente tecnico designato dal Ministero dell’Ambiente.

Il Prefetto Michele Campanaro, a margine della cerimonia, ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata e integrata. “La creazione di questo Tavolo testimonia l’attenzione che le istituzioni stanno riservando a quest’area, caratterizzata da una complessità ambientale significativa. La Prefettura è il luogo ideale per promuovere la collaborazione tra tutte le parti coinvolte, al fine di accelerare le operazioni di bonifica”, ha dichiarato Campanaro.

Il protocollo segna un’importante alleanza tra istituzioni locali, regionali e nazionali, tutte impegnate a risanare un’area industriale che, a causa delle sue passate contaminazioni, ha gravemente compromesso l’ambiente circostante. Con questo nuovo approccio di governance e un impegno concreto, il Tavolo Tecnico Permanente mira a restituire alla comunità un ambiente più sano e sicuro, contribuendo in modo sostanziale alla rigenerazione dei territori danneggiati.