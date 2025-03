C’è anche un’agenzia di comunicazione di Battipaglia premiata da Sole24Ore e Statista

Hubitat brilla tra le Stelle del Sud: l’agenzia di comunicazione integrata di Battipaglia premiata da Sole24Ore e Statista per incremento dei ricavi e crescita occupazionale di giovani under 30.

Se in molti temono che l’intelligenza artificiale prenda il posto delle persone, c’è chi dimostra che tecnologia e capitale umano possono essere potenti alleati. E lo fa nel Mezzogiorno d’Italia, spesso considerato tutt’altro che attrattivo da una narrazione semplicistica e superficiale. Hubitat ne è un esempio concreto: spicca tra le 200 aziende virtuose del ranking Stelle del Sud 2025, promosso da Il Sole 24 Ore e Statista. Un riconoscimento ancor più significativo se si considera che, nella categoria Pubblicità e Marketing, le aziende premiate sono appena nove.

Hubitat, in particolare, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento puntando su risultati tangibili, con un focus particolare sul piano occupazionale giovanile, ed in dettaglio, l’agenzia di comunicazione ha registrato un fatturato in costante crescita, superando, in pochi anni, il milione di euro ed ha effettuato investimenti strategici nel campo della tecnologia, della formazione e dell’innovazione. Giovani del Sud che lavorano al Sud: è proprio questo l’identikit dell’agenzia battipagliese, una scelta precisa che valorizza concretamente il capitale umano locale e contrasta la dilagante fuga dei talenti dal Mezzogiorno: è proprio grazie ad un team giovane e dinamico che l’agenzia è riuscita a raggiungere questi notevoli risultati.

Tutto ciò non può che evidenziare come il capitale umano, anche nella rinnovata realtà digitale, sia la fondamentale guida dell’IA, che rimane pur sempre un suo nobile strumento. “Il futuro non si costruisce con la sola tecnologia, ma soprattutto investendo nelle persone”, dichiara Alfonso Annunziata, CEO e founder di Hubitat. “L’intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento potente, ma nessuna macchina potrà mai sostituire la sensibilità, l’intuito e la creatività umana. Questo equilibrio tra competenze umane e strumenti digitali ci ha permesso di raggiungere risultati concreti e misurabili”.

Paolo Loffredo, direttore creativo dell’agenzia, conferma: “La vera forza della nostra agenzia è nelle persone, nelle loro intuizioni e capacità creative. L’AI amplifica e valorizza le nostre idee, ma l’origine di ogni strategia vincente resta sempre l’apporto umano”. Nello Martuscelli, responsabile Area Innovazione e Sviluppo Web, aggiunge: “Per noi, tecnologia e intelligenza artificiale non significano togliere lavoro, bensì aumentare le opportunità di crescita e innovazione. Hubitat, tra l’altro, ha deciso d’investire ulteriormente nel territorio organizzando seminari gratuiti sull’intelligenza artificiale, destinati ad aziende e professionisti locali.

Fondata nel 2018, Hubitat si è rapidamente imposta come esempio virtuoso, dimostrando che anche al Sud è possibile costruire imprese solide e competitive nei settori più innovativi.