Festa del papà: nove anni fa Sergio riabbracciò suo figlio Francesco. Ora vivono felici e guardano la futuro

Sono trascorsi già nove anni da quando una storia di un papà fece giurisprudenza e scalpore. La storia di Sergio Solimo e di suo figlio Francesco. Quest’anno Francesco, che frequenta con ottimi voti la scuola di Sant’Arsenio, festeggerà i 18 anni ed è ben consapevole di cosa abbia fatto suo padre per riportarlo in Italia. Una battaglia anche legale che ha visto grande protagonista l’avvocato Enrico D’Amato che tutelava Solimo.

Francesco, si ricorderà, venne portato da Sant’Arsenio in Venezuela dalla madre, all’insaputa del padre, il quale era convinto che moglie e figlio sarebbero rimasti in Sud America, terra della donna, il tempo di una vacanza, il tempo di stare un po’ coi parenti. E invece così non fu e quando Sergio, che lavorava per un’azienda di raccolta di rifiuti, capì cosa stava accadendo fece di tutto per ritrovare gli abbracci del figlio. Una storia lunga, fatta di attese, di carte bollate, di sentenze. Ma anche di gesti “eroici” di Sergio che in un’occasione andò da solo a Caracas, tra l’altro nel momento in cui in Venezuela c’erano dei tumulti, per cercare di riportare Francesco a casa. L’intervento dell’avvocato D’Amato e la pazienza di attendere che la giustizia, come disposti da vari tribunale, si concretizzasse, fece sì che dopo alcuni anni di distacco, Sergio riportò Francesco a casa.

Da nove anni vivono insieme, il piccolo non è più piccolo, sta progettando il suo futuro, e Sergio ha fatto sì che i diritti di essere papà venissero rispettati.