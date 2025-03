In stato di agitazione aggredisce il capitano dei carabinieri di Sapri: arrestato

Un uomo è stato arrestato nei pressi della sala mortuaria dell’ospedale di Sapri. I carabinieri della Compagnia di Sapri sono intervenuti per sedare un 26enne di Maratea in preda ad un forte stato di agitazione che stava “molestando” il personale sanitario. Il giovane alla vista dei carabinieri avrebbe tentato con l’auto di investire un militare e poi ha aggredito il capitano Fedocci. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e i motivi che hanno indotto l’uomo. Per lui sono scattate le manette.