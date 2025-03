Ospedale di Lagonegro. La Regione: “Oltre 60 milioni di euro per il nuovo Polo Sanitario”

“La Regione Basilicata ribadisce il proprio impegno per garantire ai cittadini del Lagonegrese e dell’area Sud lucana un’assistenza sanitaria efficiente e di qualità. Per questo motivo, sono già state avviate misure concrete per risolvere i disservizi e rispondere alle legittime preoccupazioni della comunità”.

Così ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ha presentato il piano di sviluppo per il Presidio ospedaliero di Lagonegro.

“L’ospedale è al centro di un importante progetto di riqualificazione e potenziamento, con l’obiettivo di realizzare un nuovo Polo unico della Salute. L’intervento complessivo, suddiviso in tre fasi, è finanziato con oltre 60 milioni di euro, già stanziati attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 (34 milioni) e l’art. 20 della Legge 67/88 (31 milioni). L’Asp ha già affidato alla società vincitrice il compito di aggiornare la progettazione esecutiva del primo lotto, con l’obiettivo di avviare l’appalto entro il primo semestre del 2025”, ha spiegato Latronico.

Contemporaneamente, si sta progettando la costruzione di nuove sale operatorie e di infrastrutture complementari (primo intervento, secondo lotto), con copertura finanziaria già garantita dal FSC 21-27.

Per il secondo intervento, che prevede la demolizione dell’attuale ospedale e la costruzione dei Padiglioni B e C, sono già disponibili oltre 31 milioni di euro (Art. 20 L. 67/88). Il terzo intervento, relativo alla realizzazione di un parcheggio multipiano, è in fase di finanziamento.

Sul fronte dell’emergenza-urgenza, è in fase di definizione la nuova elisuperficie di Lagonegro, un’infrastruttura strategica per il rapido trasporto dei pazienti in condizioni critiche, con un investimento previsto di 1 milione di euro.

“Non possiamo parlare di inerzia istituzionale, ma di azioni concrete per dotare il Lagonegrese di un ospedale moderno ed efficiente. Lo sviluppo di questa struttura rispetta le procedure e i tempi tecnici necessari per un’opera di tale importanza”, ha sottolineato l’assessore Latronico.

“Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, ma il nostro impegno è dimostrato dai numeri e dalle azioni già avviate. Il potenziamento dell’Ospedale di Lagonegro non è un progetto ipotetico, ma una realtà in corso. Continueremo a lavorare con determinazione per rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire la loro salute, che resta una priorità assoluta”, ha concluso.