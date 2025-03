Sicurezza sul lavoro nel salernitano. Tavolo in Prefettura: “Diminuiti del 30% e più controlli”

Si è svolta recentemente in Prefettura una riunione del Tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, convocata dal Prefetto Esposito, con la partecipazione degli Enti istituzionali responsabili del controllo sulla sicurezza, delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali e delle Forze dell’Ordine.

Durante l’incontro, è stata presentata un’analisi approfondita degli incidenti verificatisi negli ultimi tre anni nella provincia di Salerno, evidenziando una significativa riduzione (oltre il 30%) degli infortuni e delle malattie professionali. I dati hanno mostrato che la fascia di età più colpita è quella dei cinquantenni e sessantenni, probabilmente a causa dell’usura accumulata durante la carriera lavorativa.

Un altro dato importante riguarda l’aumento dei controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha incrementato del 70% le ispezioni nel 2024 rispetto all’anno precedente, mentre i sopralluoghi effettuati dall’Asl sono aumentati del 10%. Questi risultati testimoniano una relazione positiva tra il calo degli incidenti sul lavoro e l’azione attiva degli Enti di vigilanza.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore agroalimentare e delle costruzioni, che ha registrato una crescita significativa delle attività, sia per gli investimenti pubblici che per lo sviluppo dell’edilizia privata. In questo contesto, è emersa la necessità di coinvolgere anche le piccole imprese, che spesso non hanno risorse adeguate per sensibilizzare correttamente i lavoratori.

Tra gli obiettivi del Tavolo vi è quello di garantire una circolazione efficace delle informazioni sui risultati dei controlli, in modo da focalizzare meglio le risorse sulle aree più critiche, ma anche promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione. È stata, inoltre, sottolineata l’importanza della mappatura dei cantieri, già attiva tramite piattaforme specifiche.

Un altro punto cruciale è la promozione di attività informative e formative che coinvolgano tutti gli attori della sicurezza, dai datori di lavoro ai lavoratori, inclusi i responsabili e gli organismi paritetici bilaterali, al fine di favorire la diffusione delle “buone pratiche” e ottimizzare le risorse a disposizione.

Il Tavolo ha, inoltre, condiviso l’impegno a definire obiettivi concreti per la prossima riunione, con l’intento di rafforzare la cultura della sicurezza e promuovere una rete di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private. A tal fine, saranno coinvolti anche i rappresentanti di Confindustria e della Camera di Commercio.

Il Prefetto Esposito ha concluso: “Il calo degli incidenti sul lavoro non deve farci abbassare la guardia, ma spingerci a mantenere il nostro impegno costante per ridurre ulteriormente il fenomeno, affinché morire di lavoro non sia mai più considerata una fatalità”.