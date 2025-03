Eduscopio premia il “Sacco” di Sant’Arsenio come una delle migliori scuole campane

Anche quest’anno Eduscopio premia il “Sacco” di Sant’Arsenio che, ancora una volta, si conferma, tra gli Istituti Tecnici Economici, come una delle migliori scuole campane, avendo garantito esiti decisamente soddisfacenti agli studenti che hanno proseguito con gli studi universitari.

In relazione all’Istituto Tecnico Economico – ITE, osservando l’indice FGA, che tiene conto contestualmente della media dei voti e dei crediti conseguiti nel primo anno universitario, gli studenti del Sacco conquistano l’oro nella provincia di Salerno ed un ammirevole bronzo nella competizione con gli Istituti Tecnici Economici della regione Campania. Al termine del percorso scolastico circa il 50% dei diplomati sceglie di continuare gli studi. Tra di essi la metà predilige l’area economico-statistica, il 15% sceglie l’area giuridico – politica, mentre la rimanente parte si suddivide abbastanza equamente tra area scientifica, area tecnica e area umanistica; solo un numero ridotto si orienta verso scienze motorie.

I diplomati che, invece, decidono di non continuare gli studi, si rivolgono al mercato del lavoro, beneficiando delle ottime esperienze di PCTO che l’Istituto da anni intrattiene con il tessuto economico e produttivo del Vallo di Diano. Grazie ai dati forniti dalla Fondazione Agnelli, è possibile constatare che l’indice di occupazione dopo il diploma è del 43%, con un’attesa inferiore ad un anno per la stipula di un contratto significativo (255 gg) ed una distanza media da casa-lavoro di soli 11 km. Va segnalato inoltre che, nell’arco dei due anni successivi al diploma, circa il 53% ottiene un contratto permanente.

Per quanto riguarda gli studenti in uscita dall’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera – IPSEOA, dalla lettura emergono dati altrettanto positivi. Si rileva un indice di occupazione, negli ultimi anni sempre in crescita e superiore alla media regionale, del 48% con un’attesa media di soli 6 mesi per la stipula di un contratto significativo (189 gg.) e con una distanza media casa-lavoro di soli 12 km. Inoltre, nell’arco dei due anni successivi al diploma, più del 50% ottiene un contratto permanente.