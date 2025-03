Pubblicato il bando del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a sostegno delle piccole attività delle aree interne

Da oggi, sul sito del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, è possibile consultare il Bando “Botteghe aperte”, rivolto a progetti imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio, artigianato, somministrazioni di alimenti e bevande, servizi alla persona, cultura ed altri settori funzionali allo sviluppo socio-economico dei piccoli borghi.

Il contributo massimo, a fondo perduto, è di 5000 euro oltre iva.

Attraverso questo contributo sarà possibile acquistare nuovi beni strumentali e tecnologie che consentano il contenimento dei consumi energetici ed idrici o che siano finalizzati al risparmio energetico. Sono rese possibili, inoltre, le spese per l’acquisto di nuovi beni quali

impianti produttivi, macchinari, attrezzature e arredi; le spese per impianti (elettrici, idrici e riscaldamento/condizionamento) e sistemazioni esterne (ad esempio installazione dehors esterni, nuovi serramenti o nuova vetrina); le spese per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza (ad esempio saracinesche, porte blindate, impianti di allarme o sistemi antintrusione).

Il Bando è rivolto alle attività che operano nei 53 Comuni sotto i 2000 abitanti dell’area Parco. L’istanza dovrà essere presentata entro il 31 Maggio 2025. Il bando è consultabile al seguente link https://www.cilentoediano.it/2025/03/20/botteghe-apertenei-comuni-del-parco/

“Con questa azione il Parco mira ad aiutare le piccole attività che rischiano la chiusura a causa della desertificazione commerciale dei borghi e il conseguente spopolamento- ha dichiarato Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni- Un intervento fortemente voluto da tutto il Consiglio, che ha deciso di stanziare due milioni di euro per tale iniziativa. Un sostegno importante e un segnale forte a dimostrazione dell’attenzione che l’Ente Parco ha da sempre posto verso le aree

interne del territorio al fine di scongiurarne l’abbandono e creare i presupposti di promozione e valorizzazione”.