Sala Consilina inaugura il nuovo Impianto Bike Park e presenta la Randonneé delle Orchidee 2025

Sala Consilina si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per tutti gli appassionati di ciclismo e di sport all’aria aperta. L’appuntamento è fissato il 22 marzo 2025, alle ore 16.00, presso il Palasport Giuseppe Zingaro dove sarà inaugurato il nuovo Impianto Bike Park.

L’ impianto, realizzato con materiali all’avanguardia, tra cui terra battuta e strutture in legno per i salti, è pensato per il miglioramento delle prestazioni agonistiche nella disciplina della mountain bike (MTB) e nelle altre specialità off-road riconosciute dalla Federazione Ciclistica Italiana. Si tratta di una struttura di ultima generazione, che offrirà agli atleti e agli appassionati un ambiente ideale per allenamenti e competizioni.

L’impianto, inoltre, sarà la nuova sede dell’ASD Bike in Tour Vallo di Diano, una delle realtà ciclistiche amatoriali più importanti del meridione, nonché punto di riferimento per la Scuola di Ciclismo “Francesco Chiappardi”, il settore giovanile della stessa associazione. Questo rappresenta un forte impulso nella promozione del ciclismo e degli sport outdoor nel territorio del Vallo di Diano.

All’evento, che rappresenterà un’occasione imperdibile per celebrare il ciclismo, lo sport e il territorio, parteciperanno numerose autorità locali, tecnici della Scuola di Ciclismo Chiappardi e ospiti d’eccezione. Nel corso della giornata, oltre all’inaugurazione del Bike Park, verrà presentata la Randonneé delle Orchidee 2025, una manifestazione ciclistica che ogni anno attira numerosi partecipanti.