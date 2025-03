Via vai da un locale, i carabinieri scoprono due pusher a Venosa

Continua senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza. Ad inizio settimana, nel corso di un’operazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venosa hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 63 e 40 anni, entrambi residenti nella cittadina lucana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è scattata a seguito di alcuni movimenti sospetti registrati nei pressi di un locale utilizzato da uno dei due soggetti. I Carabinieri, insospettiti dal via vai di mezzi e persone, hanno deciso di intervenire identificando i due uomini e procedendo a perquisizioni personali e domiciliari. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 13 grammi di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Potenza. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato gli arresti e confermato la misura cautelare della detenzione domiciliare nei confronti degli indagati, per i quali, si ricorda, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.