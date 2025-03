“Il Brigante e il Maestro”, il nuovo libro di Carmelo Conte presentato dalla Banca Monte Pruno e dalla Fondazione Monte Pruno

Venerdì 28 marzo la Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio ospiterà la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale dell’ Onorevole Carmelo Conte, “Il Brigante e il Maestro”, edito da Europa Edizioni. L’evento, organizzato dalla Banca Monte Pruno e dalla Fondazione Monte Pruno, rappresenta un’occasione per riflettere sulle radici, sull’identità e sulla memoria collettiva del territorio, temi centrali nel romanzo storico dell’autore.

Il libro, attraverso una narrazione avvincente e ricca di dettagli storici, esplora le vite di due figure emblematiche: Giuseppe Tardio, il brigante politico che combatté i soprusi del nuovo Stato unitario, e Angelo Patri, il pedagogista di fama internazionale nato a Piaggine, in provincia di Salerno. Nel libro le loro storie vengono intrecciate con quelle del brigantaggio, dell’emigrazione e delle trasformazioni sociali del Mezzogiorno, offrendo una riflessione profonda su temi ancora oggi attuali.

All’evento, che avrà inizio alle ore 16.00, interverranno ⁠Donato Pica, Sindaco di Sant’Arsenio; Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno; Antonio Mastrandrea, Direttore della Fondazione Monte Pruno; Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno; ⁠Enzo Mattina, Parlamentare Europeo e Nazionale e Francesco Boccia, Capo Gruppo Pd al Senato della Repubblica. La presentazione sarà coordinata dal giornalista Geppino D’Amico che dialogherà con l’autore.

“La Banca Monte Pruno da sempre promuove e sostiene iniziative culturali che valorizzano il territorio e la sua storia- ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico- la presentazione del libro “Il Brigante e il Maestro” dell’On. Carmelo Conte si inserisce in questo solco, offrendo un’opportunità di riflessione su temi che riguardano le nostre radici e la nostra identità. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che non solo celebra la cultura, ma stimola anche un dialogo costruttivo sul passato e sul futuro della nostra comunità.”

“Scrivere “Il Brigante e il Maestro” è stato per me un viaggio nella memoria, non solo personale ma anche collettiva- ha spiegato Carmelo Conte- Attraverso le storie di Giuseppe Tardio e Angelo Patri, ho voluto raccontare un pezzo della nostra storia, spesso dimenticato, ma fondamentale per comprendere le radici del nostro presente. Questo libro è un omaggio alla terra del Cilento, ai suoi protagonisti e a tutti coloro che, attraverso le loro scelte, hanno contribuito a scrivere la nostra storia. Ringrazio la Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno per avermi dato l’opportunità di condividere questo lavoro con la comunità.”