Il Comune di Sant’Arsenio ottiene un finanziamento per la ristrutturazione dell’Istituto Alberghiero “A. Sacco”

Il Comune di Sant’Arsenio è stato scelto per ricevere un importante finanziamento nell’ambito del progetto regionale “Scuola Viva in Cantiere”, come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 168 del 17 marzo 2025, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Il finanziamento riguarda l’Istituto Alberghiero “A. Sacco”, che beneficerà di interventi di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza, inclusi lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico. Il progetto, del valore di 5.859.410,72 euro, mira a migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’agibilità dell’edificio, rispondendo alle esigenze di adeguamento normativo e di qualità per le infrastrutture scolastiche.

Questo finanziamento è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Sant’Arsenio al programma “Scuola Viva in Cantiere”, promosso dalla Regione Campania per migliorare l’edilizia scolastica sul territorio regionale. L’intervento fa parte di una più ampia strategia di messa a norma degli edifici scolastici, attraverso risorse regionali, nazionali e comunitarie.

L’inclusione dell’Istituto Alberghiero “A. Sacco” in questo importante programma rappresenta un’opportunità fondamentale per il Comune di Sant’Arsenio, permettendo di rinnovare e rendere più sicuro uno degli edifici scolastici di riferimento del territorio comunale e dell’intero Vallo di Diano.