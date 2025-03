Presso la Sala Italia del Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presentato il “Piano di Emergenza Regionale” per l’evacuazione e l’accoglimento della popolazione di Boscotrecase, nel napoletano, che dovrà lasciare la zona rossa qualora avvenisse l’eruzione del Vesuvio. Il piano si inserisce all’interno di un quadro normativo e scientifico che ha portato alla definizione del Piano Nazionale per il Vesuvio e dei suoi sviluppi regionali.

Il piano prevede un sistema di “gemellaggio” tra la Regione Basilicata e il Comune di Boscotrecase, che coinvolgerà l’evacuazione totale della popolazione (circa 10.000 abitanti) verso le aree di accoglienza lucane. Questo sistema si struttura su due fasi principali: la fase operativa, che gestisce l’evacuazione e il trasferimento della popolazione, e la fase post-emergenza, che si concentra sull’integrazione degli sfollati nel territorio lucano.

Sono previsti tre scenari di trasferimento della popolazione: autonomo, assistito o per chi necessita solo di accoglienza. Inoltre, sono stati individuati centri di prima accoglienza e strutture temporanee in 14 aree della Regione Basilicata per ospitare gli sfollati.

Un altro aspetto cruciale è l’attivazione del Sistema di Protezione Civile, con la Sala Operativa Regionale a Potenza, i Centri di Coordinamento Soccorsi a Potenza e Matera, e una rete di comunicazione tra tutte le autorità locali e regionali.

Infine, il piano include un programma di formazione per i volontari e gli operatori, nonché per le comunità coinvolte, affinché tutte le risorse siano pronte ad affrontare l’emergenza. Il Prefetto Campanaro ha sottolineato l’importanza della pianificazione in emergenze come questa e l’urgenza di aggiornare le pianificazioni locali per garantire una risposta tempestiva ed efficace.