Lezione speciale dei Carabinieri Parco di Teggiano alle Scuole di San Rufo per la Giornata Nazionale delle Foreste”

La Giornata Nazionale delle Foreste è celebrata ogni anno il 21 marzo, è ed un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle foreste e dei boschi per l’ambiente, l’economia e il benessere delle persone.

Le scuole, in particolare, rivestono un ruolo cruciale nella diffusione dei valori legati alla sostenibilità ambientale e alla conservazione delle risorse naturali.

È un’opportunità importante per coinvolgere gli studenti e le studentesse, di ogni età, in attività che sviluppino maggiore consapevolezza riguardo al mondo naturale ed in particolare in merito all’importanza delle foreste.

Sotto il forte impulso del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, si sono svolte manifestazioni in tutta Italia per celebrare la “Giornata internazionale delle Foreste” istituita dalle Nazioni Unite nel 2012. Nel territorio del Vallo di Diano, nella Scuola primaria e secondaria di I° grado di San Rufo i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano hanno organizzato un incontro cui hanno partecipato, oltre agli insegnanti e agli alunni, la Vice sindaco, Maria Antonietta Aquino, l’assessore della Comunità montana “Vallo di Diano” Gaetano Spano e Donato Natiello, Responsabile dell’area forestale dello stesso Ente.

Il Mar.Ca. Antonio Mattia e il Car.Sc. Raffaele Laricchia hanno spiegato ai ragazzi lo stretto rapporto che esiste tra Foreste e Cibo che è proprio il tema scelto per quest’anno per le celebrazioni di questa importante giornata. Gli alunni e le alunne hanno mostrato interesse verso le tematiche trattate, verso le responsabilità delle nostre abitudini alimentari e verso la deforestazione che colpisce ogni anno migliaia di ettari di terreno. I Carabinieri Forestali hanno poi spostato le attenzioni sulla situazione delle foreste in Italia, sull’importanza che queste rivestono anche nelle nostre aree e sulla “gestione sostenibile” dei nostri territori. Gli altri intervenuti hanno invitato i ragazzi al rispetto dovuto all’ambiente e hanno spiegato i vantaggi che derivano dalle pratiche ambientali consapevoli.