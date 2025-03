Lilium ed Ex Libris Cafè insieme a Polla per un laboratorio di lettura e di sensibilizzazione ambientale

In occasione della “Giornata Nazionale della Promozione della Lettura” l’Associazione Lilium in collaborazione con la libreria Ex Libris Caffè di Michele Gentile domani dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Vincenzo a Polla ci sarà l’evento che avrà duplice obiettivo ovvero avvicinare i più piccoli alla lettura e sensibilizzarli al rispetto per l’ambiente. Il laboratorio sarà rivolto ai bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni e i piccoli invitati porteranno con sé una bottiglia o una lattina da riciclare e in cambio, riceveranno un libro della catena #UnLibroSospeso.

Il laboratorio di lettura e scrittura avrà come obiettivo avvicinare i più giovani al mondo dei libri ricordando la tutela e la sicurezza del proprio territorio e non solo, inoltre avvicinare i più piccoli e le loro famiglie al mondo dei libri aumenterà nei bambini le tante e diverse capacità sia di ascolto e d’immaginazione stimolandone la curiosità.