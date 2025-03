L’influencer Marione a distanza di anni “bullizzato” dalla stessa professoressa

Lo aveva raccontato per la prima volta ai microfoni di Oltre, “al di la delle apparenze”, il format di approfondimento giornalistico di Italia2news: Mario Forlano, in arte Marione, ha condiviso con il pubblico un capitolo del suo passato che ha segnato profondamente la sua vita. Oggi, Marione è uno degli influencer più amati del web, capace di conquistare il grande pubblico non solo con le sue esibizioni canore e i suoi balli, ma anche con un talento umano che va oltre le sue performance.

Nato come un ragazzo “simpatico”, con il suo sorriso sempre pronto e la voglia di far ridere, Marione ha vissuto sulla propria pelle il bullismo, un tema che ha scelto di affrontare pubblicamente con grande coraggio, proprio ad Italia2news. Sin da piccolo, si è trovato a lottare contro il pregiudizio legato al suo aspetto fisico, che lo ha messo in una posizione di vulnerabilità davanti ad altri compagni di scuola a causa di una professoressa che lo ha giudicato per il suo aspetto fisico.

“Ero sempre quello simpatico”, racconta Marione, “quello che faceva ridere tutti, quello che non si lamentava mai, che si faceva largo con una risata. In fondo, ero sempre quello che si adattava per non essere emarginato”. Nonostante la sua capacità di camuffare le sue insicurezze con l’umorismo, Mario non ha mai dimenticato quelle esperienze. E quando, qualche giorno fa, si è ritrovato faccia a faccia con la stessa professoressa che lo aveva preso in giro anni fa, la ferita che sembrava dimenticata si è riaperta.

“Mi ha guardato e con un sorriso malizioso mi ha detto: ‘Ma questa dieta proprio non la vogliamo fare?’”, racconta Marione, “La sua frase, per quanto detta con ironia, mi ha colpito come un pugno allo stomaco. Mi sono sentito ferito, eppure, in quel momento, non ho risposto. Volevo dirle tanto, ma le parole mi sono sembrate inutili. Non ho bisogno della sua approvazione, né di quella di nessun altro.”

Il percorso di Marione, dal ragazzo che nascondeva le sue fragilità, a quello che ha imparato ad affrontare il mondo con una forza nuova, è stato lungo e impegnativo. “Ho perso 17 chili e ho cambiato vita”, spiega con orgoglio. “Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che, nonostante tutto, quella professoressa ha continuato a ridere di me, come se nulla fosse cambiato.”

Le parole della professoressa, pur dette con una certa leggerezza, sono state come un’onda che ha riaperto cicatrici mai guarite. Ma, come Marione stesso ha imparato, le ferite che non si vedono sono le più difficili da curare. “Ciò che conta, oggi, è che so chi voglio essere. E soprattutto, chi non voglio essere. Non voglio essere una persona che ridicolizza gli altri o che usa le parole per ferire.”

Marione ha trasformato il dolore in forza, la sofferenza in riscatto. E oggi, con milioni di followers sui social e la sua partecipazione a programmi come Tu sì que vales, e le continue ospitate a “La volta buona” condotto da Caterina Balivo con la quale Marione ha instaurato un bellissimo rapporto, ha conquistato il cuore di tanti, dimostrando che la vera bellezza non è quella che si vede, ma quella che si prova e si trasmette agli altri. Il suo messaggio è chiaro: le parole hanno un potere enorme, e con esse possiamo fare tanto bene o tanto male. La gentilezza, l’empatia, la capacità di ascoltare l’altro sono valori che vanno oltre ogni critica superficiale.

“Abbiamo fatto tanta strada, io e il mio vecchio io. E ora, so chi voglio essere”, conclude Marione. “E non voglio essere come lei.”