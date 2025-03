Paura a Salerno: 60nne colpito alla testa da una lastra di marmo crollata da un balcone

Tanta paura ieri nel cuore di Salerno, dove un uomo di 60 anni è stato colpito alla testa da una lastra di marmo crollato da un balcone di una palazzina situata in via dei Principati, e colpisce in pieno l’uomo mentre stava facendo una passeggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 i quali hanno trasportato il ferito all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i quali hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza la facciata dell’edificio, provvedendo a transennare l’area e interdire il passaggio ai pedoni.

Il proprietario dell’immobile potrebbe ricevere una diffida comunale per avviare con urgenza i lavori di manutenzione dell’edificio ed evitare ulteriori distacchi di calcinacci che potrebbero rappresentare un grave pericolo per i passanti e i clienti dei negozi sottostanti.