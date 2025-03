Sala Consilina saluta lo storico pino. L’Amministrazione: “Intervento necessario”

La storica “Pigna di Michele Scippatuccio” dice addio a Sant’Antonio e a tutta Sala Consilina. Tanti cittadini negli ultimi giorni hanno scattato le ultime foto abbracciati al pino che ha accompagnato la loro infanzia, non a caso l’albero si trova nei pressi della chiesa di Sant’Antonio, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria della frazione del comune valdianese.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Cartolano tramite un post su Facebook ha chiarito che l’abbattimento del pino, che sta avvenendo già dalle prime ore di questa mattina, è necessario al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. “La pianta presenta uno stato vegetativo fortemente compromesso, come evidenziato da una perizia tecnica redatta dalla Comunità Montana Vallo di Diano nell’agosto 2024. Il pino oggetto dell’intervento non rientra nella categoria degli alberi monumentali e presenta gravi problemi di stabilità dovuti alla compromissione del sistema radicale. Le operazioni saranno eseguite da personale qualificato e si svolgeranno sotto la supervisione della Polizia Municipale, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione della cittadinanza per questo intervento reso indispensabile dalla tutela della pubblica incolumità” si legge nella nota.

L’amministrazione poi chiarisce anche che l’abbattimento dell’albero verrà compensato con la piantumazione di nuove specie arboree sia nella stessa area che nella vicina piazzetta Rita Levi Montalcini, perfettamente consapevoli dell’importanza del verde urbano.