Torna il 30 marzo ad Agropoli “Half Marathon”: 1.500 runners ai nastri di partenza

E’ tutto pronto per l’Agropoli Half Marathon, un appuntamento che di fatto inaugura i

numerosi eventi sportivi che si svolgeranno come di consueto in primavera ad Agropoli.

L’Agropoli Half Marathon, giunta quest’anno alla ventiquattresima edizione, prevede un

percorso di 21,097 km, omologato e certificato dalla Fidal, con partenza ed arrivo su via

Risorgimento, tra le bellezze di Agropoli e di Paestum. Saranno circa 1.500 gli atleti ai nastri di partenza che provengono da tutta Italia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agropoli, viene organizzata ormai da 24 anni dall’A.S.D. Atletica Libertas Agropoli di Roberto Funicello che diede vita alla Mezza Maratona della Campania insieme all’indimenticabile Pietro Mennea. La partenza dei runners, domenica 30 marzo, è prevista alle ore 9:00 da via Risorgimento e dopo aver percorso il lungomare San Marco, la litoranea e aver effettuato il giro attorno alle mura del Parco Archeologico di Paestum, gli atleti faranno ritorno ad Agropoli, con arrivo allo stesso punto di partenza.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 12:00. «Torna un appuntamento sportivo molto atteso, divenuto ormai tradizione nella nostra città. Tanti i partecipanti, molti dei quali tornano ogni anno per rivivere un percorso ricco di bellezza e fascino. Occasione per trascorrere qualche giorno ad Agropoli approfittando delle piacevoli temperature di questo periodo. Ancora un importante segnale che dimostra come Agropoli, candidata a Comune europeo dello sport 2027, continui a puntare tanto sul settore sportivo proponendo in maniera ricorrente un ventaglio di appuntamenti che ogni primavera, ma non solo, si rinnovano.” – dichiara il Sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi.