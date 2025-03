Volley: a Marigliano la Valdiano centra la settima vittoria consecutiva e sogna i playoff

Continua il momento magico della Valdiano Volley che centra la settima vittoria consecutiva, consolidando sempre più il quarto posto in classifica e regalandoci un sogno chiamato playoff. I ragazzi di Sorrentino hanno giocato un’ottima gara contro una squadra grintosa come la Tya Marigliano. Capitan Toselli, in ottimo stato di forma, ha giocato una partita solida sia in attacco che in ricezione e realizzato tre aces, meritandosi il premio di MVP di giornata. Valdiano, grazie a questo successo per 3-0, aggiunge altri tre preziosi punti alla classifica che ora vede la squadra di coach Sorrentino a meno cinque dalla prima. Prossima gara domenica 30 marzo ore 18:30 tra le mura amiche del Palazzetto di Sant’Arsenio contro Elisa Volley Pomigliano.

I gialloverdi partono con Salvatore in cabina di regia, D’Isidoro opposto, al centro Lombardi e Minelli, in posto 4 Toselli e Grzegorczyk, libero Carpentieri. I valdianesi partono forte staccando i padroni di casa fino a un fortunato turno in battuta di Sposito, quando i napoletani recuperano (20-20) e si va punto a punto fino allo straordinario muro di Salvatore sulla seconda banda di Marigliano chiudendo il primo parziale.







Nel secondo set i gialloverdi volano grazie a un’ottima ricezione e una solidità nel fondamentale muro- difesa, Toselli performante realizza tre velenosi aces e Minelli si fa vedere e sentire a muro e in attacco. A chiudere il secondo parziale ci pensa Ale D’Isidoro con una diagonale che mette a tacere tutti. I padroni di casa provano il tutto e per tutto nel terzo set giocando punto a punto fino al decimo, a questo punto i gialloverdi allungano nuovamente grazie alla difesa di Carpentieri e agli attacchi di Grzegorczyk, Toselli e Minelli. Marigliano non molla, ma a nulla servono la tenacia e la speranza di ripetere il fortunoso risultato dell’andata: la Valdiano è una squadra che si sta consolidando, dimostrando, partita dopo partita, di saper andare oltre le difficoltà e di reagire alle pressioni con perseveranza, sacrificio e determinazione.

Con un vantaggio costante di almeno due punti, Marigliano fatica a ricucire lo strappo. Minelli firma il punto conclusivo con un attacco di primo tempo regalando ai suoi una vittoria rapida, decisa, intensa, epica.