Agropoli, dopo il sopralluogo sequestrato il cantiere nella baia di San Francesco

Nella mattinata odierna, personale della Polizia Municipale coadiuvato dalla Capitaneria di

porto, dai Carabinieri forestali e dai tecnici comunali, sono intervenuti presso la cosiddetta

“baia di San Francesco” per effettuare i controlli presso il cantiere in atto, su richiesta

dell’Amministrazione. Il sopralluogo congiunto era finalizzato a verificare che i lavori in corso fossero rispondenti alle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. All’esito degli stessi, gli operatori hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area privata e di un’area demaniale marittima per essere state interessate da lavori completamente abusivi che hanno comportato un mutamento dello stato dei luoghi sottoposti a vincoli di varia natura, tra cui quello ambientale e quello idrogeologico. Il committente dei lavori, il direttore dei lavori e il proprietario dell’area privata sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Sono in corso approfondimenti tecnici e amministrativi per accertare eventuali ulteriori irregolarità. Delle operazioni effettuate è stata tempestivamente informata l’Autorità giudiziaria.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi, del vicesindaco e assessore

all’Ambiente Rosa Lampasona e dell’assessore al Porto, Mare, Demanio Giuseppe Di Filippo:

«il sopralluogo di questa mattina nella località San Francesco, dove erano in corso i lavori, era stato richiesto al fine di verificare la regolarità degli stessi. I controlli hanno rilevato una serie di irregolarità che hanno portato al sequestro dell’area di intervento. Facciamo un plauso agli organi intervenuti. L’amministrazione comunale si costituirà parte civile per eventuali danni».