Il Sindaco di Lauria sollecita l’approvazione della graduatoria ATER per gli alloggi popolari

Il Sindaco di Lauria, Gianni Pittella, ha inviato una nota urgente al Presidente dell’Ater, Vincenzo De Paolis, chiedendo la sollecita approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Economica e Popolare. La lettera, inviata anche al Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, e al Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, esprime il disappunto dell’amministrazione comunale per il ritardo nella definizione della graduatoria, che sta impedendo di rispondere alle necessità abitative delle famiglie in difficoltà.

Nella nota, il Sindaco Pittella sottolinea: “Mi trovo qui a scriverLe nuovamente per manifestare la mia profonda amarezza in merito alla già, più volte, affrontata questione dell’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Economica e Popolare. Ad oggi, nonostante i solleciti, ci troviamo ancora a non avere una graduatoria definitiva approvata e questo non ci permette di dare risposta ai bisogni dei cittadini potenziali assegnatari degli alloggi innanzi indicati.”

Il Sindaco ha sollecitato l’Ater a risolvere con urgenza questa situazione, in modo da poter finalmente supportare le famiglie che attendono una risposta concreta alle loro necessità abitative. “Si chiede di voler con urgenza risolvere questa incresciosa situazione al fine di poter aiutare queste famiglie in difficoltà. Sicuro della sua sensibilità e in attesa di sollecito riscontro,” conclude Pittella. La questione sollevata dal Sindaco di Lauria sollecita una pronta risoluzione per garantire una risposta tempestiva a chi attende da troppo tempo.