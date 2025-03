Dramma ad Amalfi. Uomo cade da una macera e muore sul colpo

In tarda mattinata, ad Amalfi, un uomo di 73 anni residente a Minori, per cause ancora da accertare, è caduto da una macera a secco. Il colpo è stato fatale per l’uomo che è morto dopo aver battuto la testa. L’uomo si trovava nella frazione di Pogerola del comune di Amalfi.

Probabilmente, la caduta dell’uomo è stata causata da un malore improvviso, che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Subito allertati i Carabinieri e gli operatori del 118, che però, hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso. Disposta un’autopsia sulla salma, che è stata trasferita al Ruggi di Salerno. L’intera comunità di Amalfi e Minori, dove l’uomo era conosciuto e stimato, esprime il suo cordoglio, rimasta attonita dalla triste vicenda.