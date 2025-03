Il Comune di Sant’Arsenio potenzia i controlli sul conferimento dei rifiuti: multa da 250 euro per un cittadino

Il Comune di Sant’Arsenio ha intensificato i controlli per garantire il corretto conferimento dei rifiuti, un’azione fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica e dal consigliere delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito. Questo intervento è reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione con la Polizia Municipale di Sant’Arsenio con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e di assicurare il rispetto delle normative ambientali.

Il comandante della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, Andrea Santoro, racconta come nell’ambito di queste operazioni di monitoraggio, un cittadino è stato sanzionato con una multa di 250 euro per aver conferito in modo scorretto alcuni rifiuti. Si tratta di un segnale importante, che dimostra il profuso impegno dell’intero comando di Polizia Municipale di Sant’Arsenio per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti e la tutela dell’ambiente.