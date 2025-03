Mario Fusco e Francesco Morriello: due giovani morti e due verità ancora da scoprire

Ancora una proroga sulla perizia sullo scooter di Francesco Morriello. Ancora silenzio dalla Francia sulla morte di Mario Fusco. Due storie simili, due incidenti misteriosi che a oggi non hanno verità né per le famiglie né giudiziarie. Francesco Morriello è morto ad Auletta lo scorso luglio, secondo i genitori pestato da ignoti. La sua caduta dal motorino era stata solo una conseguenza, non decisiva per il suo decesso, dopo il pestaggio. La Procura, proprio per comprendere meglio il tutto, tempo fa ha chiesto una perizia sullo scooter. Da quanto trapela è stata chiesta una nuova proroga. La famiglia tutelata dall’avvocato Vincenzo Morriello continua a chiedere lumi.

Così come la famiglia di Mario Fusco, lo chef cilentano deceduto nel 2020 a Montpellier dopo una caduta dallo scooter vuole saperne di più. Il corpo del cuoco fu ritrovato otto giorni dopo il ritrovamento dello scooter, un veicolo che secondo l’autopsia era coinvolto nell’incidente è scomparso e dalla Francia non fanno sapere nulla. La famiglia difesa dall’avvocato Massimo Puglia ha scritto al presidente Sergio Mattarella e al premier Giorgia Meloni per chiedere sostegno.