Nuovo presunto caso di malasanità nel salernitano: morto un 53enne di Eboli

Un nuovo caso di malasanità scuote la provincia di Salerno. Un uomo di 53 anni, residente a Eboli, è deceduto ieri mattina nel reparto di medicina dell’ospedale locale, dove era ricoverato da tre giorni. La sua morte è avvenuta dopo un ricovero che era stato inizialmente causato da una caduta dal letto, incidente che gli aveva procurato una ferita al mento, prontamente suturata.

Tuttavia, la sua situazione si è aggravata nelle ore successive. Nelle prime luci dell’alba di ieri, infatti, il cuore del 53enne ha cessato di battere. I medici, dopo aver eseguito le prime valutazioni, hanno diagnosticato un’ischemia cerebrale come causa del decesso. A causa delle sue condizioni di salute, si è deciso di non procedere con un intervento chirurgico e di somministrare una terapia farmacologica. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, il trattamento non ha prodotto gli effetti sperati.

Il paziente è stato sedato e successivamente intubato, ma il suo stato di salute è peggiorato, portando all’arresto cardiaco che ha infine provocato la morte. I familiari, sconvolti dal tragico epilogo, hanno sporto denuncia ai carabinieri, sospettando che ci siano delle responsabilità da parte della struttura sanitaria. Le forze dell’ordine, in seguito alla denuncia, hanno informato la Procura di Salerno e hanno disposto il sequestro della salma e della cartella clinica. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire con certezza la causa del decesso e per verificare se l’uomo sarebbe stato salvabile con trattamenti o interventi tempestivi.