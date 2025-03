A Padula l’associazione “Schierarsi” incontra i cittadini sulla chiusura del Ponte Caiazzano

“I Cittadini domandano, le Istituzioni rispondono. Ponte Tanagro chiuso dal 29 Ottobre 2021.” Questo è il tema che si affronterà sabato 29 marzo, alle 18.00, presso l’Auditorium della Parrocchia Sant’Alfonso di Padula. L’evento, organizzato dall’Associazione “Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano”, e moderato dal giornalista Pietro Cusati, tratterà un tema ormai dibattuto da anni, quello della prolungata chiusura del ponte sul fiume Tanagro, che divide il Vallo di Diano in due parti. Il ponte, situato in località Caiazzano, nel comune di Padula, è stato da sempre un importantissimo passaggio tra i due versanti del Vallo, collegamento diretto tra i comuni di Padula stessa e di Sassano. Il ponte è stato chiuso nell’ottobre del 2021 dopo che una commissione lo ha considerato non più sicuro a causa di alcuni cedimenti strutturali. Dopo anni di chiusura, negli ultimi mesi, i lavori sono finalmente iniziati. Lavori che sembrano però essere ancora ben lontani dal completamento. I disagi per la popolazione del posto continuano. A farne le spese sono state, e sono ancora, le attività commerciali poste nelle zone più vicine al ponte Caiazzano, che hanno visto il loro fatturato diminuire notevolmente. È da ricordare inoltre che quello che è uno dei principali percorsi alternativi per andare da Sassano a Padula, via Ascolese, è una strada stretta che attraversa le campagne, ricca di curve e solo in parte appropriatamente asfaltata, di conseguenza non adatta a un transito intenso di veicoli o di mezzi pesanti.

“L’incontro pubblico – dichiarano dalla Piazza Cilento e Vallo di Diano – vuole fornire una importante e necessaria occasione di confronto, poiché a tre anni dalla chiusura del ponte non si riescono ancora a capire i tempi che occorrono per la sua riapertura.”

All’incontro-dibattito sono stati invitati a partecipare e intervenire cittadini, rappresentanti dell’Ente Provincia di Salerno, il Direttore dei lavori, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, i sindaci del comprensorio, assessori e consiglieri comunali, consiglieri regionali e provinciali e le associazioni territoriali.