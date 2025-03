Asl Salerno: a Eboli prendono il via le attività dell’HUB protesico

Iniziate le attività chirurgiche dell’Hub protesico della ASL Salerno nel nuovo blocco operatorio del PO Maria SS Addolorata di Eboli.

L’HUB protesico, a cui partecipano tutti i professionisti delle Ortopedie della ASL Salerno, è la nuova modalità organizzativa messa in campo dall’Azienda Sanitaria di Salerno – guidata dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto – per assicurare l’incremento di sedute operatorie dedicate all’attività protesica.



L’obiettivo è quello di offrire maggiori spazi di offerta operatoria e di garantire l’appropriatezza e la qualità delle procedure operatorie ortopediche, riducendo la mobilità passiva dei pazienti verso strutture fuori regione. Un polo aziendale in grado di aumentare i volumi delle procedure e di accrescere e mettere in condivisione le tante competenze cliniche e assistenziali dell’ASL Salerno.

Il protocollo operativo aziendale è stato curato da un team di professionisti aziendali coordinati dal Direttore Sanitario P. Sergianni, tra cui i Direttori dei Dipartimenti dr. F. Chiumiento e dr. R. Palladino e dal direttore del DEA Eboli- Battipaglia – Roccadaspide dr. G. Liguori.

Nella prima procedura eseguita nelle nuove sale operatorie dell’Ospedale di Eboli, l’equipe

operatoria è stata guidata dal dr. G. Calabrò – direttore della UOC Ortopedia del PO di Oliveto

Citra – insieme al dr. G. Vitali, in collaborazione con i dr. A. Cappelli e V. Lania della UOSD di

Ortopedia di Eboli. L’assistenza anestesiologica è stata garantita dal dr. Baccari, mentre l’equipe infermieristica ha visto protagonisti il coordinatore dott. C. Contrasto e dott. E. Esposito.