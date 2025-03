Due alunni del “Sacco” di Sant’Arsenio premiati alla finale del GP Next Generation Bartender

Nella giornata di ieri gli studenti dell’Istituto “Antonio Sacco” d Sant’Arsenio hanno partecipato alla finalissima del Gp Next Generation Bartender. L’evento, giunto alla quinta edizione, si è tenuto nell’Istituto d’Istruzione Superiore “De Medici” di Ottaviano e ha visto la partecipazione di diverse scuole alberghiere della Campania. Gli studenti del “Sacco”, supportati dal professore Pasquale Masullo, hanno conquistato la giuria e ottenuto dei premi grazie alla loro abilità, tecnica e passione per la mixology, l’arte della preparazione dei cocktail.

Il giovane Domenico Soccodato ha ricevuto il premio per la ‘Migliore tecnica e tenuta del banco di lavoro’ per la dedizione mostrata nel perfezionare le tecniche di miscelazione e nel mantenere un banco di lavoro impeccabile. Non sono mancati, poi, i riconoscimenti anche per Daniele Citera nella categoria “AiBes”.

Continuano così le soddisfazioni per l’Istituto, guidato dalla Dirigente Antonietta Cembalo, che offre agli studenti attività formative che arricchiscono sempre più il loro percorso scolastico, preparandoli al meglio per il futuro.