Moliterno: il sindaco Antonio Rubino esprime preoccupazione per la carenza di personale nella Radiologia dell’Ospedale di Villa d’Agri

Il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, ha espresso preoccupazione per la situazione della Radiologia dell’Ospedale di Villa d’Agri, sottolineando la necessità di migliorare l’organizzazione e il potenziamento del reparto per garantire ai cittadini un servizio sanitario adeguato e tempestivo.

Rubino ha avuto modo di visitare l’unità operativa di Radiologia e ha potuto constatare l’eccellente dotazione di apparecchiature all’avanguardia. Tuttavia, ha evidenziato come questa eccellenza tecnologica rischi di essere vanificata dalla persistente carenza di personale medico. “La carenza di personale medico è un problema che ormai conosciamo bene. È essenziale agire con celerità per migliorare l’organizzazione del reparto e rendere la Radiologia di Villa d’Agri pienamente operativa”, ha affermato il Sindaco.

Uno dei principali problemi evidenziati riguarda i lunghi tempi di attesa per gli esami diagnostici. I cittadini si trovano costretti a prenotare appuntamenti con lunghe attese, a volte superiori all’anno, mentre la Risonanza Magnetica e la TAC, strumenti di punta della struttura, sono utilizzati a scartamento ridotto a causa della carenza di personale.

Rubino ha proposto una soluzione per migliorare la situazione: “Il primo passo potrebbe essere quello di rendere la Radiologia di Villa d’Agri una Unità Operativa Complessa. In questo modo si potrebbero rispondere alle esigenze fondamentali dei cittadini, migliorando l’efficienza del servizio”. Il Sindaco ha sottolineato che l’arrivo di nuovi tecnici di radiologia, sebbene positivo, non basta senza un adeguato potenziamento del personale medico.

La richiesta di Rubino alle autorità sanitarie è chiara: “È fondamentale che l’ospedale di Villa d’Agri possa esprimere appieno il suo potenziale, offrendo ai cittadini un servizio di radiologia efficiente e tempestivo. La salute dei cittadini non può essere ostaggio della carenza di personale, che mina l’efficacia di una struttura sanitaria di eccellenza”.

In conclusione, il Sindaco di Moliterno ha ribadito che il potenziamento del reparto di Radiologia non solo migliorerebbe il servizio ai cittadini, ma rappresenterebbe anche un passo decisivo nel rafforzare la sanità regionale, alla luce delle elevate competenze del personale attualmente in servizio.